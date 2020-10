Matthias uit Gent woonde een half jaar op Urk: ‘Incest, drugs, geloofstwijfel, alles werd me toevertrouwd’

,,Ik heb één boek gelezen in mijn leven en dat is de Bijbel. Ik ga nu mijn tweede boek lezen, en dat is die van jou,” het is een van de vele reacties die Declercq kreeg van de Urker vissers. Afgelopen weekend verscheen het boek, en op Urk stond een rij bij de boekwinkel.

Declercq woonde maanden in een kamertje bij een gereformeerd gezin in met vijf kinderen. Tien jaar geleden was hij al eens op Urk om verslag te doen van de moord op de 15-jarige Dirk Post, in een namiddag moest hij destijds een portret maken van dat malle dorp in Nederland voor de krant De Morgen. ,,Dat was een onmogelijke taak. Ik zie het wel als falen wat ik toen deed, want feitelijk had ik geen idee waar ik over schreef. Ik wist geeneens dat de Zuiderzee en het IJsselmeer hetzelfde waren.”