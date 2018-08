Meszwaaier op Urk moet naar psychiatrisch ziekenhuis

De 48-jarige Achmed El K. uit Nagele moet worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De rechtbank in Lelystad besliste dinsdag dat K. volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij op 22 november meerdere mensen op Urk bedreigde met een fileermes.

Volgens getuigen zong El K. allahu akbar toen hij met het mes zwaaide bij het Avia tankstation op de Vliestroom. Een waarschuwingsschot was nodig om hem uiteindelijk te overmeesteren.

Na het incident op Urk kreeg de man in februari weer ‘een aanval’. Tijdens die psychose brak hij in bij de woning van een plaatsgenoot uit Nagele en vernielde daarbij de ruit in de voordeur. Volgens El K. was het geen inbraak, maar was hij bij een vriend op de bank in slaap gevallen. Eenmaal wakker voelde hij zich opgesloten en brak hij een raam om te ontsnappen.

Dat hij in november rondliep met een mes en mensen bang heeft gemaakt, gaf El K. twee weken geleden ter zitting wel toe. Maar dat deed hij naar eigen zeggen alleen omdat hij zelf bang was. ‘Af en toe krijg ik aanvallen waarbij ik niet weet wat ik doe. Ik was bang voor iedereen’, vertelde hij de rechtbank.

Medicijnen

Uit zijn medische dossier blijkt dat de Nagelees al jaren medicijnen slikt voor epilepsie. Maar dat deed hij naar eigen zeggen niet heel trouw. ‘Dat was stom. Nu doe ik dat wel en gaat het goed’.

Na gesprekken met een psycholoog en psychiater kwamen hulpverleners tot een zorgelijke conclusie. K. heeft een ernstige hersenziekte die gepaard gaat met psychiatrische problemen. Zij adviseerden de rechtbank dan ook om hem ontoerekeningsvatbaar te verklaren en te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Zonder behandeling zullen er namelijk waarschijnlijk meer incidenten met hem voorkomen.

Eis