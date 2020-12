Met 64 uitrukken rustiger jaar voor KNRM Urk

In 2019 rukten de vrijwilligers 70 keer uit om hulp te verlenen aan mensen en dieren in nood, een jaar eerder 86 keer. Een verklaring voor het dalende aantal uitrukken heeft Teun Molenaar van de KNRM Urk niet direct. ,,Het zal een optelsom zijn. Door corona kwam het seizoen wat later op gang, maar er waren wel veel mensen op het water. Door een wijziging in het landelijke beleid worden we als KNRM niet meer voor bijvoorbeeld een touw in de schroef opgeroepen, alleen nog bij levensbedreigende situaties. Dat kan een rol hebben gespeeld.’’