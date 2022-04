Met een smoesje komen ze samen om een lintje te ontvangen: drie Urkers en een ‘van de walle’

Omringd door familie en vrienden werd het viertal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als eerste was Hendrik de Vries (59) aan de beurt. Hij werkt als elektromonteur in de luxe jachtbouw en is daarnaast al sinds 1996 penningmeester van de stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië en Afrika op Urk. Hij organiseert onder meer hulptransporten en zamelt goederen in.

In het verleden was hij organist bij de Vrije Gereformeerde Gemeente op Urk en lid van de commissie Urkerdag. Hij was hier onder meer veilingmeester. Ook was hij vrijwilliger bij de stichting Jeugd- en Jongerenwerk en voorzitter van watersportvereniging De Boothaven.

Kim Pasterkamp-Bok Sim (71) is geboren in Zuid-Korea en kwam door haar huwelijk op Urk te wonen in 1969. Ze is sinds 1981 zelfstandig kunstenaar en eigenaar van Kim’s Art Liberty en Atelier Kim. Ze leidde tot voor kort een schilderclub. Na haar komst naar Urk leerde ze zo snel mogelijk de taal en bouwde een leven op. Ze stelde haar huis open voor vluchtelingen en is al veertig jaar lid van de werkgroep Vietnamese bootvluchtelingen. Ook is ze actief voor tennisvereniging T’77 en stichting Zingen in de Zomer. Dat is niet alles: ze was medeoprichter van de tafeltennisvereniging en betrokken bij de oprichting van de tuinenclub.

Volledig scherm Henk Kapitein in het nieuwe museum op Urk. © Foto Freddy Schinkel

Ook Henk Kapitein (59) is een bijzonder actieve én creatieve Urker. Tot zijn pensionering in 2021 was hij docent beeldende vakken op het Berechja College op Urk. In zijn vrije tijd was hij jarenlang voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Papierknipkunst. Kapitein is ook bekend als ‘Henk de Knipper’. Verder is hij medeoprichter en voorzitter van stichting De Parel, een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ook was hij twintig jaar betrokken bij toneelvereniging Urk en zet hij zich in voor kunstenaarscollectief Kunst op de Botermarkt te Urk, Urk in Wintersferen, Stichting Urker Uitgaven en musicalschool Light Up. Daarnaast is hij kerkelijk actief, als ouderling en scriba bij de Hervormde gemeente, locatie de Ark. Kapitein is ook druk met het inrichten van een archeologiemuseum in een voormalige timmerschuur.

Mantelzorger

De enige voormalige Urker is Lia Romkes (69), een gepensioneerd pastoraal werker die in Leiden woont. Ze is vanaf 1984 mantelzorger van haar moeder op Urk. Daarnaast is ze sinds 1988 vrijwilliger bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in Leiden. En was - en is - op meerdere terreinen actief voor de Christelijk Gereformeerde Kerken. Zo is ze sinds 2008 lid van het Interkerkelijk Orgaan in Overheidszaken, onderdeel van de commissie Gezondheidszorg. Romkes is bovendien al vrijwilliger bij het Scheepke, een organisatie voor mensen met een verstandelijk beperking. ,,Ik heb het ervaren als een roeping, maar als een vreugdevolle roeping’’, zei ze dinsdagmorgen.

