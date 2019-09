‘Michiel de Ruyter’ krijgt prominente plek in Urker Zeeheldenwijk: ‘Dit is een tegengeluid’

‘Oude rot-kot­ter’ van Amsterdam­mer zinkt voor kust van Urk tijdens vlucht voor havenmees­ter

18 september ,,Wat een vieze, oude rot-kotter.’’ Toeschouwer Klaas Post uit Urk windt er geen doekjes om. Hij is vooral kwaad om het voorval vanmiddag waarbij een oude, houten kotter gezonken is in het IJsselmeer. Post vaart regelmatig met zijn snelle boten uit voor schippers in nood, en dat deze boot het niet zou overleven hadden Post en de havenmeester direct al gezien. De eigenaar van de boot en zijn hond zijn gered, maar inmiddels zijn ze spoorloos. En hij heeft nog steeds geen liggeld betaald.