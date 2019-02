Minister is voorzichtig: wedstrijd om pulsvissen nog niet gespeeld

De wedstrijd om de pulsvisserij is nog gaande. Speculaties over de uitleg van het onderhandelingsresultaat kunnen de zaak van de Nederlandse visserij schaden.

Dat zei minister Carola Schouten (CU, Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit) vanmiddag tijdens het Tweede Kamerdebat over de pulsvisserij. Ze gaf dan ook geen antwoord op de vraag hoeveel pulsvissers tot 1 juli 2021 mogen doorgaan. Dat is de datum waarop de pulsvisserij verboden wordt.

De minister loopt op eieren in dit Europese dossier. Ze wil de vissers geen valse hoop geven. ,,De suggestie dat er nog heel veel te redden valt wil ik ook niet geven. Ik zie wel het risico dat de teksten nog verder aangescherpt worden in het Europees Parlement. Daarom moet ik behoedzaam zijn.”

Vorige week bereikten vertegenwoordigers van Europese instellingen een akkoord over een verbod op de puls. De helft van de vergunningen is tijdelijk en lopen dit jaar af. De vraag is hoeveel van de overige 42 ontheffingen tot de einddatum geldig blijven.

,,Ik begrijp dat vissers om duidelijkheid zitten te springen, maar ik kan vandaag niet meer duidelijkheid geven. Speculatie werkt alleen maar contraproductief”, aldus de minister.

Deeltijd vergunning

De minister ging in ook op het idee om de pulsvergunningen te delen. ,,Al met al wordt dit een ingewikkeld en slecht handhaafbaar systeem, dat lastig is ui te leggen in Europa. Het kan ook een steen des aanstoots worden. Hoe sympathiek het idee ook is, maar hier moeten we niet aan willen beginnen.”

Het onderhandelingsresultaat is nog geen wet binnen Europa. Eerst moet volgende maand het Europese Parlement er mee instemmen. Het parlement kan ook nog wijzigingen aanbrengen. De door het parlement aangenomen tekst, zal daarna, waarschijnlijk in april, nog moeten worden goedgekeurd door de Europese Raad, waar de minister van de EU-landen in zitten.

De minister erkende dat het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de pulsvisserij op het zeeleven wel eerder had mogen beginnen. Ook diplomatiek had Nederland het handiger kunnen aanpakken. De lessen die de minister uit het pulsdossier heeft getrokken: neem bij het ontwikkelen van nieuwe vismethodes ook andere landen mee. ,,Wij vooral voor onze eigen vissers bezig.” Schouten zei verder dat Nederland de sentimenten in andere landen en bij de kleinschalige vissers tegen de pulsvisserij onderschat heeft.

Op de suggestie van de SGP om naar het Europese Hof te stappen zei Schouten dat alle juridische mogelijkheden bestudeerd worden.

In verschillende moties vragen verschillende partijen de minister er alles aan te doen om het verbod te voorkomen en met de sector in gesprek te gaan over de toekomst van de Noordzeevissers. Over deze moties wordt over twee weken gestemd.

De PVV diende nog een motie van wantrouwen tegen de minister in, maar die werd door geen enkele andere partij gesteund.