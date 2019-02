Minister kan pulsvissers geen duidelijkheid geven

Elektrisch vissen is verboden volgens de huidige verordening van de EU, die bepaalt wie, waar, hoe en hoeveel vis mag vangen. Nederland heeft in overleg met de EU in drie fases ontheffingen verleend. Dit jaar moet een nieuwe verordening van kracht worden. In 2010 kregen 22 schepen, toen 5 procent van de boomkorvloot, toestemming om de pulskor te gebruiken. In 2011 en 2012 kregen nog een 20 schepen een ontheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek. In 2014 zijn aan 42 schepen voor vijf jaar toestemming verleend voor onderzoek in het kader van de Aanlandplicht. De ontheffing voor deze laatste groep, waarvan 37 schepen daadwerkelijk gebruik maken van de puls, is tijdelijk en loopt dit jaar af.