Minister Schouten tegen vissers op Urk: moeilijke dag voor visserij

videoDit wordt een moeilijke dag voor de Nederlandse visserij. Dat zei minister Carola Schouten woensdag tegen vissers op Urk. De verwachting is dat Europa de pulsvisserij gaat verbieden. Vooral op Urk is hierin veel geïnvesteerd.

Minister Schouten (Visserij) woonde woensdagochtend in kerkelijk centrum Ichthushof samen met circa duizend gelovigen een dienst bij vanwege Urker biddag. Deze lokale traditie, 170 jaar terug ingesteld om te bidden voor een goede vangst, valt woensdag samen met een verwacht verbod uit Brussel op de pulsvisserij. Bij het ‘pulsvissen’ wordt platvis met stroomstootjes opgeschrikt en het net in gedreven. Het verving het over de bodem slepend tuig.

Frustratie

Veel vissers zijn gefrustreerd over een aanstaand verbod. Na afloop sprak de minister met ze. Schouten: ,,Die frustratie en boosheid zit ook bij mij, over hoe de zaken gaan en om wat voor redenen besluiten genomen worden. Besluiten die nergens op gebaseerd zijn.’'

De minister wilde van vissers weten wat er nodig is om ze een goede toekomst te geven. ,,Ze moeten de tijd krijgen een nieuwe methode te ontwikkelen.’' Ze verwees enkele vissers onder meer naar 2009 toen het, mede door hoge brandstofprijzen en lage visprijzen, ook lastig was. Een paar jaar later was die situatie omgekeerd. ,,Toen gingen we van een doem- naar een droomscenario’', zegt visser Jacob van Urk.

Woede

Pieter Louw van Slooten was in 2004 de eerste die met een pulskor ging vissen. Het duurde 2,5 jaar voordat het systeem helemaal werkte. Inmiddels varen drie van zijn schepen met pulsnetten. Hij zit vooral met onbegrip, zegt hij. ,,Woede past ons niet. Het is de verbijstering waarom dit niet zou mogen. Innovatie wordt zo de nek omgedraaid.’' Veel vissers menen dat in Europa het besluit genomen wordt op basis van emoties, niet gebaseerd op feiten.

Lubbert Korf was 58 jaar schipper voor hij met pensioen ging. Zijn beide zoons vissen nog. De sfeer is bedrukt, zegt hij. ,,Ik denk dat als het pulsvissen verboden wordt, over tien jaar de helft van de Urker vloot weg is.’’