Moeder met jonge kinderen glijdt met auto de sloot in bij Urk

Zoals zoveel wegen was ook de Karel Doormanweg tussen Emmeloord en Urk vanochtend spiegelglad. Dat ondervond een moeder met drie kinderen op de achterbank aan den lijve. Het gezin gleed van de weg en belandde in de sloot. Ambulancepersoneel onderzocht ze, niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Botsing

Ook op de Kamperweg in Heerde was het raak. Een automobilist raakte hier gewond toen hij door nog onbekende oorzaak frontaal tegen een boom was gebotst. Het ongeval gebeurde op het stuk tussen de bebouwde kom van Heerde en de A50. De bestuurder is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle. Het bedrijfsbusje raakte bij het ongeval zwaar beschadigd en moest worden afgesleept.