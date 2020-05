Mogelijk camerabeelden van grafschennis Urk; burgemeester Bakker: ‘Dit is buiten alle proporties’

Grafstenen vernield op Urk: ‘Kunnen zelfs de doden niet met rust gelaten worden?’

13 mei Op begraafplaats De Holkenkamp in Urk zijn woensdag meerdere vernielde grafstenen aangetroffen. Diverse politie partijen in de gemeente spreken er schande van. ,,Dit is schandalig en gaat alle perken te buiten.”