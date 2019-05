Monsterzege CU-SGP op Urk: ‘Veel dorpsgenoten zeiden dat ze op ons zouden stemmen’

Nergens in het land is er bij de Europese verkiezingen zo’n grote zege geboekt als door CU-SGP op Urk. ,,Geweldig!’’, vindt Johanna Koffeman-Kramer (28), de nummer 11 van de lijst. Ook VVD-lijsttrekker Malik Azmani is opgetogen over het resultaat van zijn partij. Voor lijsttrekkers Sent Wierda (vandeRegio & Piratenpartij) en Ayhan Tonça (Denk) werd het een teleurstelling.

CU-SGP behoudt zijn twee zetels in Europees parlement. Een prima uitslag volgens de nummer 11 van de partij, Johanne Koffeman-Kramer uit Urk. Over de score in haar eigen gemeente is ze écht opgetogen: maar liefst 70,7 procent stemde op CU-SGP. ,,Heel gaaf! We hadden wel wat twijfel van tevoren, omdat mensen zich grote zorgen maken over de visserij en misschien op één van de anti-Europese partijen zouden stemmen. Bij de Provinciale Staten zagen we dat Forum voor Democratie toch een grote sprong maakte. Op Urk zijn we nu gelukkig sterk gebleven.’’

Bekend gezicht

Het helpt volgens Koffeman-Kramer dat er kandidaten uit Urk op de lijst staan. Behalve Koffeman-Kramer deed ook Nathanaël Middelkoop (25) op plek 17 mee. ,,Een bekend gezicht zorgt ervoor dat Europa dichterbij voelt, waardoor veel mensen gaan stemmen. Ik kreeg dan ook erg veel reacties in het dorp. ‘Ja, natuurlijk gaan we op jullie stemmen’ werd er vaak gezegd. Dat hebben de Urkers ook gedaan, gelukkig!’’

Brussel bepaalt over Urk

Koffeman-Kramer zegt dat haar partij veel voor de visserij in haar woonplaats kan betekenen. Europa heeft onlangs een groot deel van de Urker vloot pulsvissen verboden. ,,Ik werk als beleidsmedewerker voor mijn lijsttrekker Peter van Dalen. Ik bereid de visserijcommissie voor en zal dat blijven doen. We hebben er volop vertrouwen in dat we een mooi Europees visserijbeleid kunnen maken. In Brussel wordt het allemaal bepaald.’’

Volledig scherm Ayhan Tonca, EU lijsttrekker namens DENK. © ANP

Teleurstelling

Bij verschillende kandidaten uit de regio was er ook teleurstelling. Het lukte Denk-lijsttrekker Ayhan Tonça uit Apeldoorn met zijn partij niet om een zetel te behalen. ,,Natuurlijk ben ik teleurgesteld. We hebben hard ons best gedaan. Helaas kregen we de kiezers niet naar de stembus. In Apeldoorn zelf kreeg ik wel positieve reacties. We moeten ons herpakken, evalueren en verder gaan, zodat we klaar zijn voor de volgende verkiezingen.’’

Volledig scherm Sent G Wierda (35) vande Regio & Piratenpartij, 1, Apeldoorn © eigen foto

vandeRegio & Piratenpartij

Ook Sent Wierda, lijsttrekker van vandeRegio & Piratenpartij voor Apeldoorn had er meer van verwacht. ,,We zijn teleurgesteld, maar het is niet anders. Het duurde te lang voor onze organisatie op gang was gebracht, daardoor hebben we niet kunnen vlammen. Wanneer je onvoldoende campagne voert dan mag je ook niet verwachten dat je veel stemmen krijgt.’’ Wierda vindt dat er ook goede dingen zijn bereikt. ,,We hebben in no-time neergezet waar we voor staan. De komende jaren werken we eraan om duidelijk te maken dat we bestaan.’’

Volledig scherm Malik Azmani (VVD), lijsttrekker in Europa. © ANP

‘Mooie uitslag’