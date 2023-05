Moordverdachte Gerrard K. uit Urk mag worden uitgeleverd aan Slowakije

Hoe Gerrard K. uit Urk na moordver­oor­de­ling in Slowakije jarenlang onder de radar bleef in Nederland

Moordverdachte Gerrard K. is deze week in de boeien geslagen op verzoek van de autoriteiten in Slowakije. De Urker zou in 2014 in dat land zijn vriendin hebben omgebracht. K. belandde de afgelopen jaren meermaals in de cel voor andere feiten. Nooit sloegen agenten die hem oppakten aan op de zaak in Slowakije. Tot afgelopen zaterdag.