Museum Urk gaat na maandenlange sluiting op eigen benen staan

Coördinator Riekelt Koffeman van het museum verklaart de tijdelijke sluiting: ,,Het is eigenlijk om twee redenen. We hebben ten eerste een kleine verbouwing. We gaan het gebouw wat herschikken en voor het volgende seizoen weer top maken. Het is een oud gebouw en een monument, dus alles gaat netjes volgens het boekje.’’

De sluiting is ook vanwege een praktische reden. Koffeman: ,,De Tourist Info Urk, zeg maar de plaatselijke VVV, zat tot nu bij ons in het pand. Daar werden de toegangskaartjes ook altijd verkocht. Maar zij gaan verhuizen, met ingang van januari zitten ze in een gebouw op de Kade, vlakbij een grote parkeerplaats. Dat is logisch, maar wij gaan ze missen. We moeten op eigen benen leren staan. We gaan nu zelf de kaartjes verkopen, bijvoorbeeld.’’

Uitdaging

De vraag is wat de gevolgen voor Museum het Oude Raadhuis zijn, nu Tourist Info Urk verdwijnt. ,,We durven de uitdaging wel aan te gaan. We willen de bezoekersaantallen verhogen. We zitten nu jaarlijks op ongeveer 10.000 mensen, we hopen op 10 procent meer. We moeten een beetje van het stoffige imago af, maar het blijft wel het verhaal van Urk. We willen in ieder geval ook meer inzetten op de Urkers zelf, ze kunnen hier bijvoorbeeld een reünie houden’’, aldus Riekelt Koffeman.