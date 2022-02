Na emotionele oproep mag ongevaccineerd Urker gezin toch naar doodzieke vader in Duits ziekenhuis

update & video Veel ongevallen door gladheid in Oost-Nederland: auto's van de weg, fietser gewond

De gladheid heeft vanochtend in verschillende delen van Oost-Nederland voor ongelukken gezorgd. In Zeewolde is een auto van de weg gegleden, net als in Ermelo en op Urk raakte een fietser gewond na een val. Vanwege de gladheid gaf het KNMI code oranje af voor bijna het hele land.

