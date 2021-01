Na negen uur is het rustig op Urk, maar uit één auto komt gezang: ‘We gaan nog niet naar huis...’

video Urkers na rellen: ‘Dit valt niet goed te praten. Dit heeft niets met de avondklok te maken’

24 januari Een zwartgeblakerd gebouwtje, verwrongen sponningen van een raam op de grond. Een A4-tje met openingstijden ligt nog ongeschonden op de kasseien, maar van de GGD-teststraat die zaterdagavond in brand is gestoken op Urk, is een dag later weinig meer over.