Nachtelijke brand verwoest geparkeerde auto op Urk

Gemeente Urk haalt rolstoel­schom­mel weg na ongeluk met 8-jarige jongen: ‘Triest’

24 juli De gemeente Urk gaat de rolstoelschommel weghalen nadat daarin ruim twee weken terug een 8-jarige jongen met een beperking zijn voet heeft gebroken. De schommel was voor het ongeluk vernield. Het is nog onduidelijk of het ongeluk is gekomen door die vernielingen.