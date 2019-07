Nieuw geval van mazelen op Urk, vervroegde vaccinatie op Urk en Tollebeek

Ouders van ongevaccineerde kinderen op Urk en in Tollebeek worden door GGD geadviseerd om vervroegd te vaccineren. Dit advies kwam tot stand in samenspraak met het RIVM en wordt verspreid via de huisartsen en consultatiebureaus. Het vaccin tegen mazelen is per direct beschikbaar. ,,Kinderen uit Tollebeek en van Urk zitten bij elkaar op school en op de sportverenigingen. Wij hebben gekeken hoe wij Tollebeek er ook bij kunnen betrekken en dus kunnen zij zich ook laten vaccineren,’’ aldus persvoorlichter Sven van de Burg van GGD Flevoland.

Vorig week braken de mazelen uit op Urk. Negen kinderen en een volwassen liepen de ziekte op. Zeven van de getroffen kinderen zaten in één klas op de Frits Bodeschool, zo liet de basisschooldirecteur vorige week weten. GGD-woordvoerder Van de Burg vertelt dat het nieuwe besmettingsgeval ‘uit een andere hoek komt’. ,,De mazelen zijn nu wijder verspreid. Naar verwachting hebben nog meer mensen op Urk de mazelen, maar dit is nog niet bekend bij ons.’’ Vorige week werd nog gesproken van een ‘cluster’ mensen met de mazelen, nu wordt er gesproken van een lokale uitbraak. Op Urk kent men een lage vaccinatiegraad. 58,2 procent van de 2-jarigen is gevaccineerd tegen bof, mazelen en rode hond.

Buitenland

De mazelen kwamen op Urk via het buitenland. ,,We weten inmiddels dat het in Urk ging om een import geval. De enige volwassene onder de tien mazelen patiënten was op reis geweest en heeft het daar opgelopen in een kring van niet ingeënte mensen en meegenomen naar Urk,” vertelde Charlie van der Weijden, arts infectieziekten bij de GGD Flevoland.

Van de Burg laat verder weten dat de negen eerder besmette inwoners van Urk ‘het goed maken’. ,,Zij zijn de mazelen voorbij.’’

Ouders die hun kroost willen vaccineren kunnen elke werkdag van 14.00 - 15.00 uur zonder afspraak terecht bij het consultatiebureau van Zorggroep Oude en Nieuwe Land op Urk. Ouders woonachtig in Tollebeek kunnen dinsdag, woensdag en donderdag bij het consultatiebureau in Emmeloord terecht.