Nieuw kabinet biedt Urker vissers hoop

Pulskorvisserij wordt gebruikt om platvissen te vangen. Met elektrostootjes worden de vissen van de bodem afgeschrikt. Vervolgens worden de vissen in sleepnetten gevangen. Het is een omstreden manier van vissen, die de Europese Unie wil verbieden. In november valt het besluit.

De Nederlandse Vissersbond in Emmeloord is opgetogen over het voornemen. ,,Maar hoe gaat Nederland dat bereiken", vraagt voorzitter Johan Nooitgedagt zich af. Hij roept VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op om in het Europees Parlement te lobbyen tegen het verbod op pulskorvisserij. ,,De besluitvorming in het Europarlement kan zeer onvoorspelbaar zijn", weet Nooitgedagt. Hij voorspelt: ,,Worden de ontheffingen ingetrokken, dan is dat het einde van veel bedrijven."