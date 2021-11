Nieuw protocol voor hulpacties vanuit Urk bij scheepsrampen

Brandweer looft Emma (17) nadat ze eigenhan­dig brand blust op zolderka­mer op Urk

De 17-jarige Emma Baarssen bedenkt zich geen moment als er brand uitbreekt op zolder bij haar in huis. Ze gooit water over het vuur heen, doet alle deuren en ramen dicht, brengt haar broertje in veiligheid en belt 112. De brandweer looft haar handelswijze. ,,Dit had heel anders kunnen aflopen.”

