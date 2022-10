Nieuwe details bekend over kapseizen schip Mar-Grethe uit Urk

Met video Lichaam van vermiste Urker stuurman Wilco de Groot (20) gevonden

Het lichaam van de 20-jarige Urker matroos Wilco de Groot is gevonden in het water bij de Noordzeeweg in Rozenburg. Dat heeft de politie bevestigd. Hij was sinds 14 april vermist nadat het schip Mar-Grethe kapseisde.

12 mei