Nieuwe details bekend over kapseizen schip waarbij Wilco (20) uit Urk om het leven kwam

Update | met video Zoektocht naar vermiste Urker op gekapseisd schip gestaakt, kapitein gered

Een binnenvaartschip met twee Urkers aan boord is gisteravond gekapseisd in de buurt van Rotterdam. Eén van de Urkers, de kapitein, kon door duikers worden gered. De zoektocht naar een tweede opvarende is in de loop van de nacht gestaakt.

15 april