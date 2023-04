Nieuwe thriller van Hans Faber speelt zich af op Urk, maar ligt er niet in de winkels: ‘Dat mensen zich gekwetst voelen, hoort erbij’

Hans Faber (55), de oom van de in 2017 vermoorde Anne Faber, heeft een thriller geschreven die zich afspeelt op Urk. ‘De zondaar’ gaat over een voormalige Urker die op gruwelijke wijze wraak neemt op dorpsbewoners die hem in het verleden pijn hebben gedaan. Een boek dat te heftig is voor Urk, het ligt er niet in de winkels. ,,Merkwaardig’’, vindt Faber. ,,Als je het niet leest dan kun je er ook geen oordeel over hebben.’’