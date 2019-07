Nieuwe ziekenauto voor vrijwillige ambulancedienst Urk

De vrijwilligers van de ambulancedienst op Urk rijden over een paar weken in een nieuwe ambulance. De huidige auto van het First Responder Systeem (FRS) wordt vervangen voor een 'nieuwe’ tweedehands uit Utrecht.

,,De vorige auto is inmiddels heel wat jaren oud, en was aan vervanging toe’’, zegt teamleider Teunis Verheij. ,,We hebben nu een tweedehands aangeschaft die weer zeven jaar jonger is dan de vorige, daarmee kunnen we weer heel wat jaren vooruit.’’

De stichting ontstond in 1998 toen de ambulancepost op Urk werd opgeheven. Met de FRS kon worden gegarandeerd dat er toch snel hulp ter plaatse kon komen. Onduidelijk is nog hoelang deze situatie voort blijft bestaan. Na het failliet van de IJsselmeerziekenhuizen staat er sinds januari van dit jaar een vaste ambulance op Urk. Dit als tegemoetkoming van minister Eppo Bruins.

‘Niet langer wachten’

Verheij: ,,Het kan nog zeker twee jaar duren voordat er een definitief besluit komt of de vaste ambulance op Urk blijft staan. Tot die tijd blijft onze ambulancedienst in ieder geval in de lucht. En nog twee jaar wachten met het vervangen van onze ambulance was niet haalbaar.’’

De apparatuur uit de oude ambulance wordt overgezet in de nieuwe, een lage Mercedes. ,,Die apparatuur is duurder dan de wagen zelf. We hebben opnieuw voor een lage Mercedes gekozen omdat we met name in het dorp rijden. Op die manier blijven we zo wendbaar mogelijk.’’