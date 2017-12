'Schurk van Urk' na schikking met omroep tevreden

9 december AVROTROS verwijst op de site niet langer naar Daniël van Iersel uit Urk. Ook de fragmenten over hem in Opgelicht?! zijn weggehaald. In de zoekmachine van de omroep en via Google is zijn naam niet meer te zien. Een behandeling in het hoger beroep dat maandag in Leeuwarden zou dienen, is daarmee van de baan.