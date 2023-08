Nu kost een koophuis op Urk 349.000 euro: dit was de prijs begin jaren negentig

Zwolle overweegt verdubbe­ling toeristen­be­las­ting, zorgen om wegblijven gasten

De gemeente Zwolle wil de toeristenbelasting in de stad vanaf volgend jaar verhogen. Daarvoor liggen twee scenario’s op tafel: één met een lichte stijging en één waarbij hotelgasten twee keer meer moeten betalen per overnachting. Vooral de laatste variant zorgt voor weinig enthousiasme in de toeristische sector.