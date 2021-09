NVWA neemt ruim 26.500 kilo ondermaatse vis in beslag bij afslag op Urk

Is­raël-cen­trum CIDI doet aangifte tegen ‘na­zi-verheerlij­kers’ na zien schokkende beelden Urk

13 september ,,Dit is pure haat. In de volste openbaarheid. Dit wordt gedaan om te shockeren. Het CIDI doet aangifte tegen deze jongens’’, aldus het Centrum Informatie Documentatie Israel. Ook het NIOD reageert verbijsterd op de beelden van een Urker groep die dit weekeinde feestte in nazi-kostuums en joodse gevangenenoutfits.