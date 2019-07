Obstacle Challenge Urk gaat tóch door: plaatselijk bedrijf is redder in nood

Een tekort van 1800 euro op de begroting leek het evenement eerder dit jaar de das om te doen. Na een oproep van de organiserende stichting om met geld over de brug te komen, kwam er nog 200 euro binnen. Veel te weinig en dus leek het gedaan met de Obstacle Challenge. Maar het plaatselijke Sortas Recycling is redder in nood. ,,We kunnen terecht op het terrein van dit bedrijf. Dat scheelt behoorlijk in de kosten’’, zegt voorzitter Jacob Hoekstra van de organisatie. Op zaterdag 31 augustus is het zover.