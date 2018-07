Obstacle Challenge Urk trekt vooral deelnemers van buiten het dorp

De Obstacle Challenge is dan ook niet zomaar een leuk loopje op de zaterdagmorgen. ,,Wie het parcours van 4 kilometer voltooit, heeft echt wel wat neergezet. De prestatieteams moeten als het goed is eind van deze week nog spierpijn hebben."

Baldadigheid

Volgend jaar wacht het eerste lustrum. Hoekstra hoopt dat de Obstacle Challenge gestaag kan doorgroeien, maar vooral dat de organisatie meer Urkers weet te verleiden mee te doen. Maar nu is het vizier nog gericht op deze vierde editie. Alles loopt op rolletjes. Hoewel? ,,We hebben een beetje last van kinderen die de linten langs het parcours losmaken. Baldadigheid misschien, of het is vanwege ouders die geen zin hebben om van de fiets af stappen en daarom het lint weg willen hebben."