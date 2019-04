Oeps! Auto rolt van de kade op Urk

Celstraf­fen geëist voor onder meer brandstich­ting tijdens Konings­nacht op Urk

12 april Zoals elk jaar was het in 2017 flink onrustig op Urk in de Koningsnacht, met een forse brand bij de rotonde. Twee Urkers horen op 26 april of ze dit jaar binnen moeten blijven, diezelfde avond en de daaropvolgende nacht. Dat is onderdeel van de strafeis van de officier van justitie in Lelystad tegen de mannen die verdacht worden van brandstichting.