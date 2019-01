Oliespoor zorgt voor spekglad wegdek op Urk

video Hoe een levensge­vaar­lij­ke drugsdum­ping in Eindhoven­se woonwijk naar Urk leidt

17 januari Twee vrachtwagentjes vol met vaten giftig drugsafval zijn in oktober gedumpt in een dichtbevolkte woonwijk in Eindhoven. Vrijgekomen zoutzuurgas zorgt voor evacuaties en onrust in de wijk. De wagens zijn op Urk volgeladen, blijkt uit beveiligingsbeelden die zijn vertoond in Opsporing Verzocht afgelopen dinsdag. Hoe een levensgevaarlijke dumping van drugs-chemicaliën leidt naar een bedrijfspand op het Urker bedrijventerrein.