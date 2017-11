OM: 'Eigenaar Urker cokekotter bedreigd om drugs te smokkelen'

Dat zei officier van justitie Koos Plooij dinsdagmorgen op een inleidende zitting in de zaak tegen de groep Urker vissers. Op de viskotter Z181 uit Urk is op 10 juni 2017 na terugkeer in de haven van Harlingen 261 kilo cocaïne gevonden. Die waren volgens justitie waarschijnlijk opgepikt nadat ze op zee van het containerschip MSC Krystal uit Zuid-Amerika waren gedumpt.

Versleutelde telefoon

Muhammed S. ontving in 2015 via zijn versleutelde Blackberry het volledige adres van eigenaar Johannes N. van de kotter. In september 2015 lijken Naoufal ‘Noffel’ F. en Muhammed S. te overleggen via hun blackberry’s. ,,Ik zeg de vissers leg voor we beginnen met werken met hun 600 K klaar voor het geval iets fout gaat kan gelijk team pikieuw ingeschakeld worden!”

Volgens aanklager Koos Plooij lijkt ‘pikieuw’ voor moord te staan.

Muhammed S. leek ten koste van alles te willen voorkomen dat een visser met de politie zou gaan praten als hij zou worden afgeperst door een andere visser die van de drugstransporten wist. Beter ‘een pikieuw en dan slaan we nog een buitje eruit’, zou S. aan Naoufal F. hebben geschreven. Plooij: “Dit betekent vermoedelijk: de afperser iets aandoen en er nog geld aan overhouden ook.” S. vraagt F. of het een goed idee is dat hij die man ergens “laat lokken”.

Eigen observatieteam

In november 2015 schrijft S. aan F. dat hij over een eigen observatieteam beschikt dat de vissers kan volgen. In november 2015 schrijft S. aan een andere kennelijke compagnon: ,,Truste die (Johannes) N. weet niet ik heb granaten liggen ik gooi die kankerhuis van hem als mijn hoofd moe wordt!''

Plooij noemde de plannen van S. ‘uitermate grof, kwalijk en zorgwekkend’. ,,Hij lijkt mensen te hebben gebruikt, in de tang te hebben genomen, en hun belangen ondergeschikt te hebben gemaakt aan die van hem en zijn kompanen.”

Onder druk gezet

Verdachte Johannes N. had eerder verklaard dat hij zwaar onder druk was gezet voordat hij aan het importeren van de cocaïne leiding gaf. Nu wil hij niet meer praten. Plooij: ,,Hij geeft als reden dat men via zijn familie druk op hem uitoefent om niet meer te verklaren. Het Openbaar Ministerie neemt dit hoog op. Kennelijk zijn er personen in of rond dit dossier die tegen elke prijs de waarheid bedekt willen houden.”