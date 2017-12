OM: te weinig bewijs voor ramkraak CameraNu

Nog een Urker verdachte in zaak cokekotter

14 december De politie heeft op Urk nog een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij cocaïnetransporten. De man is twee dagen geleden op zijn werk aangehouden. Hij is donderdag voorgeleid voor de rechter-commissaris in Amsterdam. Laatstgenoemde heeft bevolen dat de Urker twee weken in bewaring moet blijven.