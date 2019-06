Onderzoek granaatvondst Urk verloopt moeizaam

Het onderzoek naar de vondst van een handgranaat vorige week bij een bedrijfspand aan het Westgat op Urk verloopt moeizaam. Nog altijd wordt in het duister getast wat de aanleiding was voor de actie. Ook blijft er verwarring over het beoogde slachtoffer.