Onderzoek naar vermeende lijntjes tussen bende en prominente politicus op Urk

Er komt een onderzoek naar de vermeende relatie tussen een criminele organisatie en prominente politicus op Urk. Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Urk willen duidelijkheid of deze suggestie in een vorig jaar zomer verschenen ‘geheim concept’ van een rapport over ondermijning op Urk juist is.

In het rapport stellen stellen professionals dat een ‘prominent politiek figuur’ corrupt is. De professionals zien ‘bepaalde lijntjes’ tussen de bende en de politicus in kwestie: ‘Als crimineel samenwerkingsverband A iets wil moet E (geen initiaal, red.) dat regelen binnen de gemeente Urk’, staat er in het stuk. De kern van de bende zou gevormd worden door een familie die op Urk een visbedrijf heeft, maar er niet woont. Om welke politicus het gaat is onduidelijk.

Brainstormsessie met professionals

De Belgische journalist Matthias Declercq heeft inzage gehad in het geheime stuk en schrijft daarover in zijn recent verschenen boek De ontdekking van Urk. De gemeente Urk laat nu weten dat in een ‘brainstormsessie met professionals‘ uit de veiligheidscoalitie’ in 2018 het ondermijningsbeeld is opgesteld. Daarin werd het vermoeden uitgesproken van een connectie tussen een lokale politicus en een criminele organisatie.

Twee jaar later gaat onderzocht worden of die suggestie klopt. Voor het opstarten van het onderzoek is volgens de gemeente Urk toestemming nodig van andere partners uit de veiligheidscoalitie. Wanneer het onderzoek precies begint, is daarom onduidelijk.

Intern onderzoek

De gemeente Urk is eerder deze maand begonnen met een intern onderzoek om te weten te komen wie de informatie uit het vertrouwelijk onderzoeksrapport gelekt heeft. De inhoud van het vertrouwelijke ondermijningsbeeld was maar in beperkte kring binnen de veiligheidscoalitie bekend. De gemeente wil niet uitsluiten dat de informatie uit het gemeentehuis komt en neemt indien nodig passende maatregelen.

Burgemeester Cees van den Bos wil geen commentaar geven op de vraag of er vanuit de gemeente aangifte is gedaan naar aanleiding van het vertrouwelijke rapport.