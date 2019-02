Ongeloof bij pulsvissers op Urk: ‘Onzekerheid neemt alleen maar toe’

Het ongeloof bij Urker pulsvissers is groot nu blijkt dat mogelijk meer vissers dan gedacht hun vergunning dreigen te verliezen. In dat scenario mogen niet 42, maar slechts 10 tot 15 Nederlandse vissers blijven pulsen tot 2021.

Na het Europese topoverleg van vorige week in Straatsburg waarbij een totaalverbod voor de pulsvisserij werd aangekondigd, rekenden de Nederlandse vissers op een overgangsperiode tot 2021 waarin 42 van de 84 vergunninghouders kunnen doorgaan met pulsen. Bij deze innovatie worden platvissen door middel van elektrische schokjes opgeschrikt, waarna ze in de netten zwemmen.

Akkoord

In de brief die minister Schouten dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde, schrijft ze dat er nog geen harde getallen te noemen zijn. Er is weliswaar een politiek akkoord, maar er staat nog niks zwart op wit. ,,Het is dan ook nog niet helder welke overgangsperiode mogelijk is’’, aldus Schouten in haar brief. Binnen de sector houdt men er rekening mee dat hooguit 5 procent van de pulsvloot in de overgangsperiode mag blijven vissen. Dat zijn tien tot vijftien schepen. Alleen Urk al telt twintig pulsvissers.

Onzekerheid

,,De onzekerheid neemt alleen maar toe’’, moppert de Urker pulsvisser Jacob van Urk, tevens regiovertegenwoordiger van brancheorganisatie VisNed. ,,Het zou een enorme deceptie zijn als er maar een paar mogen doorvissen. Het ongeloof bij de vissers over de brief van de minister is groot.’’