Ons-kent-ons cultuur op Urk werkt criminaliteit in de hand

Reddings­bri­ga­de rukt uit voor nachtelij­ke zwemmers in haven van Urk

23 juli De reddingsboot van de KNRM Urk is vanavond nodeloos uitgerukt voor vier nachtelijke zwemmers in de haven. Bij een eerste melding om even na half elf was er sprake van een drenkeling aan de Staversekade op Urk. Het bleek echter loos alarm.