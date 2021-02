Ontvoerd Urker meisje (13) appt agent om hulp, ‘hij zit steeds aan me’

VIDEO Jongeren Urk belagen bewaker van NOS-camera­ploeg: man krijgt bijtende vloeistof in ogen

24 januari Journalisten die verhalen willen maken in de haven van Urk zondagmiddag worden belemmerd in hun werk. Een bewaker van een NOS-cameraploeg werd met bijtende vloeistof in de ogen gespoten. Een interview dat Omroep Flevoland naast de uitgebrande GGD-teststraat gepland had, is naar een andere locatie verplaatst.