Onzekerheid over buitendijkse haven bij Urk houdt aan

Hoewel de provincie Flevoland optimistisch is over een oplossing voor de twist met het Rijk over de toekomstige buitendijkse haven bij Urk, duurt het zeker tot het einde van de zomer voor er meer duidelijkheid is.

Meer dan dat er na 'constructief ambtelijk overleg op hoog niveau' nu een oplossingsrichting in zicht is, kan woordvoerster Henriette Muller namens gedeputeerde Jan Nico Appelman op dit moment niet zeggen.

Woelige baren

Dit voorjaar kwam het toch al stroperige proces rond de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland opnieuw in woelige baren, toen bleek dat Rijk en provincie in een patstelling terecht waren gekomen. Ze zijn het oneens over de erfpachtvoorwaarden van tien hectare grond. De voorwaarden van het rijksvastgoedbedrijf zijn voor maritieme ondernemers uiterst ongunstig, waarmee een van de belangrijkste pijlers onder het project zou wegvallen.

Appelman sprak begin mei ferme taal: hij was elk geloof in een ambtelijke oplossing kwijt. Ambtelijk overleg was een gepasseerd station en er moest een politieke doorbraak worden geforceerd.

Oplossing

Snel daarop gaf minister Cora van Nieuwenhuize aan dat er snel een oplossing moest komen. Tot een treffen tussen de minister en Flevolandse bestuurders is het in de tussentijd echter niet gekomen. ,,Ze is wel degelijk aangehaakt", benadrukt Muller, ,,maar het klopt dat onze gedeputeerde niet met haar om tafel heeft gezeten. We zijn in gesprek met de mensen die het mandaat hebben en merken de laatste tijd een coöperatieve houding in Den Haag."

De oplossingsrichting die nu tafel ligt wordt de komende tijd uitgewerkt. Aan het eind van deze zomer gaat Appelman, mogelijk vergezeld door Commissaris van de Koning Leen Verbeek, opnieuw met de topambtenaren in gesprek.

Vertraging

Of het project vertraging oploopt is nog niet duidelijk. Op dit moment is het wachten namelijk ook nog op een uitspraak van de Raad van State. Mocht die op korte termijn komen en positief uitpakken voor Flevoland dan zou in het gunstigste geval de aanbestedingsprocedure kort na de zomer kunnen beginnen.