Ook drenkeling-zoekers uit Urk speuren vergeefs op de Waal naar vermiste matroos

De SOAD (Stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen) zocht ‘op zicht’ naar de vermiste matroos, vertelt woordvoerder Pieter Keuter. Dat betekent dat ze rondvoeren en keken of ze een lichaam aan de oppervlakte zagen. ,,Dat hebben we samen met het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie gedaan.’’ Normaal gesproken zoekt de SOAD met geavanceerde apparaat of zelf dregapparatuur.

De boot voer vrijdag stroomopwaarts op de Waal. Ter hoogte van IJzendoorn werd de matroos als vermist opgegeven. Hij was niet meer gezien sinds de boot de sluizen bij Sint Andries was gepasseerd. Keuter: ,,De schipper heeft hem nog gesproken, de matroos is daarna naar zijn compartiment gegaan.’’

Verder stroomopwaarts bleek hij niet meer aan boord te zijn. Kan bijna niet anders of hij is overboord gevallen en - zeer waarschijnlijk - verdronken.

Drijven

De SOAD is jaren geleden ontstaan uit een groep Urkers die uitvogelden hoe ze het best konden dreggen naar een lichaam. Maar dreggen onder deze omstandigheden was niet nuttig, weet Keuter. Vanwege de stroming in de Waal kan je verwachten dat het lichaam niet op één plek blijft. ,,Bovendien is de temperatuur van het water relatief hoog, daardoor ontbindt een lichaam sneller en gaat het eerder drijven.’’ Met als gevolg dat de stroming nóg meer vrij spel heeft.

Keuter verwacht dan ook niet dat zijn stichting opnieuw wordt opgeroepen in deze vermissingszaak. ,,Speuren op zicht kan in principe iedereen.’’ Bij de zoekactie van zondag waaraan de SOAD deelnam waren ook mensen en dieren van de Stichting Reddingshonden RHWW betrokken.

Anker

Dinsdag deelde de politie een foto van de vermiste matroos. Met een detailfoto van zijn linkerbovenarm, waarop een anker met twee vogeltjes prijkt. De man droeg ten tijde van zijn vermissing een groen shirt en een korte broek. Daaroverheen had hij mogelijk een blauwe overal aan. Hij is 1,78 meter lang, heeft een normaal postuur en heeft donkere haren, een baard en een spleetje tussen zijn voortanden.

Duidelijkheid

Volgens de politie zijn alle betrokkenen ten einde raad. Zij hopen snel meer duidelijkheid te hebben. Ook Keuter van de SOAD sprak met de aangeslagen schipper. ,,Je kan je voorstellen hoe het met hem is.’’ Juist daarom had Keuter graag het lichaam gevonden van de buitenlandse matroos. ,,Al klinkt dat misschien wat vreemd.’’ Want aan de ene kant is het dan zeker voor betrokkenen: hij is dood. Andere kant: het maakt een einde aan alle onzekerheid.

Bekijk hieronder een video van de eerste zoekactie na de vermissing op de Waal dit weekend:

Volledig scherm Zoekactie vermiste matroos Waal. © Google Maps