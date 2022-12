Ook nu het knelt in onze portemonnee geeft Urk gul aan kerstcollecte: ‘Voelen ons nooit in steek gelaten’

met poll Zwarte Piet viert feest in Staphorst, dorp doet 'geen conces­sies', Urk wil geen ophef over 'eigen feest’

In Staphorst denken ze er niet aan om in navolging van Volendam, af te stappen van Zwarte Piet. Hoe Sints makkers er op Urk uitzien, wil het plaatselijke sinterklaascomité niet zeggen. Al lijken roetveegpieten beter in een volgende haven voet aan wal te kunnen zetten: ,,Wij willen het rustig houden, zodat we ons eigen, leuke feest kunnen houden.’’

21 oktober