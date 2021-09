Ook Urkers spreken schande van ‘heftige nazi-foto's’ jongeren: ‘We schamen ons dood’

Urk stond dit jaar al geregeld in de schijnwerpers door de corona-avondklokrellen, het in brand steken van een teststraat en het belagen van verslaggevers bij kerkdiensten. Het maakt dat dit nieuwe incident weer extra uitvergroot wordt, vinden ze. ,,Als dit een paar kilometer verderop in Emmeloord was gebeurd had geen enkele krant er een gram inkt aan gespendeerd”, zegt een bewoonster van het oude centrum die niet met naam en toenaam in de Stentor wil. ,,Maar nu is het weer Urk sensatiedorp voor jullie.” Desondanks: ,,Wat die jongens gedaan hebben: we schamen ons dood, dit doe je niet.’’