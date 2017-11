Op de Doggersbank op Urk met de PZ 657

in beeldZe varen onder Engelse vlag, maar de zeven bemanningsleden van kotter PZ 657 zijn Urkers. Zodra de zondag voorbij is, schepen ze in. Om te vissen op de Doggersbank, in de Noordzee. Op zaterdagmorgen zetten ze weer voet aan wal. En zo gaat het week in week uit. ,,Vissen zijn net nomaden", weet schipper Jan de Boer.