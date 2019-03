Op Urk gaat het leven door, rellen of niet

Er stonden aan het begin van de middag nog geen politiewagens te posten bij de invalswegen van Urk of bij de woning van de familie Boukhizzou aan de Noorderpalen. Urkers zijn wat klopschuw geworden om over de rel te praten. Op camera? Nee, liever niet. Ze zijn er wel even klaar mee.

Kort lijntje

Snackplaza Willem de Boer, waar maandagavond een menigte Urkers verzamelde om de vechtpartij tussen Soufyan en zijn rivaal mee te maken, draait deze vrijdag gewoon door. De bedrijfsleider stelt dat de snackbar niets te maken heeft met de zaak, maar in feite gewoon lijdend voorwerp is. Hij hoopt dat het rustig blijft vanavond. ,,Anders hebben we de zaak binnen tien minuten dichtgegooid, dat hebben we maandag ook gedaan. We hebben een kort lijntje naar de politie.’’

Mediawijsheid

Directeur Anne Leijenaar van het Berechja College, middelbare school op een steenworp afstand van de woning van de belaagde Soufyan, laat weten dat de bestorming aanleiding is geweest om nog eens wat lessen mediawijsheid te geven. ,,We hebben gemerkt dat er veel onjuiste berichten op de social media verschenen, we proberen dat met de leerlingen te bespreken, ze moeten leren dat ze niet alles kunnen geloven wat er op internet staat.’’ Leijenaar stelt dat de uitbarsting van geweld dinsdag op school het gesprek van de dag was. ,,Maar we merken dat de rust wel wat is wedergekeerd nu. We weten niet hoe een en ander in de praktijk zal gaan vanavond, maar we hebben de leerlingen op het hart gedrukt zich er niet mee te bemoeien.’’