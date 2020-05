Openbaar Ministerie: gemeente Urk ook schuldig aan gasexplosie en verwoesten huizenblok

De aannemer was het op het moment van de brand bezig met de riolering aan de Grote Fok op Urk. Het OM verwijt deze aannemer, maar ook de gemeente dat bij de werkzaamheden onzorgvuldig is gewerkt. Daardoor is een lekkage aan een gasleiding ontstaan. De drie verdachten hebben volgens het OM onvoldoende gedaan om te voorkomen dat gas via het riool zich in woningen kon verspreiden en daar tot ontploffing kon komen.

Onverantwoorde risico’s

‘De verdachten hebben door hun handelen onverantwoorde risico’s met de veiligheid van de woningen en personen genomen’, staat in een mail van het OM. Het Functioneel Parket vindt dat de verdachten schuld hebben aan de ontploffing die heeft plaatsgevonden.

De brand heeft een huizenblok van zes woningen aan de Grote Fok verwoest en meerdere mensen zijn licht gewond geraakt. De woningen zijn inmiddels herbouwd. Een bejaard echtpaar die in een van de panden woonde heeft met hun drie kleinkinderen de ramp overleefd. Ze konden hun woning verlaten, pal voordat het pand instortte. Ze waren niet geëvacueerd ondanks dat het lek al geruime tijd bekend was.

Onderzoek

De politie is meteen na de brand een eigen onderzoek gestart. Volgens Pieter van Maaren, destijds burgemeester van Urk, was de meest waarschijnlijke schuldige de aannemer die bezig was met de riolering aan de Grote Fok in Urk.

Het was de afgelopen jaren niet geheel duidelijk of het OM betrokkenen wilde vervolgen. De inhoudelijke behandeling van deze zaak is deze week van woensdag tot en met vrijdag in de rechtbank van Amsterdam.