Opgelichte Inge uit Urk trapte in klassieker, zegt Marktplaats: ‘Elke dag maken we dit helaas mee’

Slachtof­fer aanslag Urk is blij met schuldbe­ken­te­nis Bert van H.: ‘Dit geeft rust’

1 mei ‘Ik had dit nooit zo erg verwacht’. Dat schrijft Bert van H. in een briefje aan de buurt op Urk, waar hij vorig jaar een explosief ontstak. Jan Bos, wiens woning grote schade opliep, is blij met de schuldbekentenis: ,,Dit geeft rust’’.