Opgestapte en veelbesproken SGP-wethouder keert terug als raadslid op Urk: ‘Respect voor zijn jarenlange inzet’

UITSLAG VERKIEZINGEN SGP verdubbelt aantal zetels op Urk, Forum geeft pers de schuld van dramati­sche 'nul’

De SGP is op Urk als grote winnaar uit de bus gekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij verdubbelde het aantal zetels tot zes en is daarmee veruit de grootste fractie in het vissersdorp. Forum voor Democratie mikte vooraf op meerdere zetels maar miste uiteindelijk helemaal de boot.

17 maart