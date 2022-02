Opluchting bij Jantine uit Urk na bezoekproblemen in Duits ziekenhuis: vader van de beademing

Trucker Wybren Zijlstra uit Urk is van de beademing af. Die mededeling doet zijn dochter Jantine vanavond op Instagram. Ze plaatste twee weken geleden een emotionele oproep op sociale media omdat ze haar vader niet mocht bezoeken in het Duitse ziekenhuis.

In haar Instagram-story noemt Jantine de vooruitgang van haar vader het mooiste cadeautje vandaag. ‘Ik had in de verste verte niet verwacht dat dit zo snel zou gebeuren dus mijn dag kan niet meer stuk. Hij is wakker en tijdens het videobellen herkende hij mijn moeder duidelijk’, zo schrijft ze.

Haar vader werd op vrijdag 11 februari in de St. Georg Kliniek in Hamburg opgenomen met een hersenbloeding. De vrachtwagenchauffeur werd in slaap gehouden op de intensive care. Op dat moment was er nog een bezoekverbod van kracht in het ziekenhuis. De daaropvolgende maandag volgden versoepelingen, maar doordat het Urker gezin niet gevaccineerd was, bood dat geen soelaas.

Oproep

Jantine riep daarom in een video mensen op haar noodkreet te delen in de hoop dat iemand een mogelijkheid vond om ervoor te kunnen zorgen dat haar moeder toch naar Wybren toe kon. ,,We weten niet in welke staat hij wakker gaat worden, of hij nog wakker gaat worden. Ik hoop gewoon dat het mogelijk gaat worden dat we hem in ieder geval nog een keer kunnen zien, in levende lijve”, zo zei ze in de video.

Contact

De oproep had effect, zo dacht Jantine. Ze meldde dat een arts in het ziekenhuis de video had gezien en dat hij vindt dat deze situatie ‘niet moet kunnen’. Hij zou contact hebben gehad met artsen van de afdeling waar Wybren Zijlstra ligt ‘en we mogen nu dus op bezoek komen’, zo schreef ze.

Toch werd haar moeder bij het ziekenhuis geweigerd, ondanks een PCR-test. ‘Bij de klapdeuren van de afdeling is ze tegengehouden. Er werd gezegd: we weten niks van de afspraken af, je mag hier niet komen want je bent niet gevaccineerd. En er werd ook nog gezegd: je moet vijf dagen in quarantaine, want je komt niet uit Duitsland. Achteraf bleek dat niet zo te zijn. We stonden echt met onze mond vol tanden. Wat moeten we nu? Mijn moeder is daar huilend weggegaan’.

Quarantaine

Het ziekenhuis verklaarde dat familieleden wel degelijk patiënten kunnen bezoeken als ze zijn getest en een FFP2-masker dragen. ,,In dit geval lijkt het erop dat er problemen waren met de quarantainevoorschriften voor reizen van Nederland naar Duitsland en terug. Maar dat heeft niets met het ziekenhuis te maken”, zo stelde woordvoerder Franz Jürgen Schell.

