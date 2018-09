Opnieuw brand op Urk

Het lijkt er op dat de brand in de container aan de Malzwin is aangestoken. Urk wordt de laatste maand regelmatig getroffen door branden. Vanochtend nog vatte een aantal hooibalen vlam. Eerder waren er branden in containers en in een bosje. Ook een brommer en een auto werden getroffen. De politie liet eerder vandaag aan deze krant weten de reeks incidenten te onderzoeken.

Doelwit

Volgens een woordvoerder van de politie is het echter te vroeg om te stellen dat er een brandstichter actief is. Zo is nog onduidelijk of alle negen branden wel aangestoken zijn. Bovendien is het ‘doelwit’ steeds anders. De politie vraagt bewoners extra alert te zijn en tips door te geven.