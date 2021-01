Opnieuw vrijspraak voor man uit Urk na vuurwerkrellen

Oproep via luidsprekers

In de avond werden een aantal jongvolwassenen aangehouden die in het bewuste gebied waren nadat de politie via luidsprekers een paar keer had omgeroepen dat mensen het gebied moesten verlaten. De 19-jarige Urker moest zich donderdag voor de rechter verantwoorden. Hij werd vrijgesproken omdat de rechter oordeelde dat er te weinig bewijs was.

Een dag eerder moest een man van dezelfde leeftijd uit Urk al naar de rechtbank in Lelystad komen voor dezelfde verdenking. Hij was de eerste persoon die zich moest verantwoorden voor mogelijke betrokkenheid bij de onrust op Urk en werd ook vrijgesproken.

Tand verloren

Die verdachte man zegt bij zijn arrestatie hard te zijn aangepakt door de Mobiele Eenheid en daarbij een tand te zijn verloren. Eis van het OM was dat hij een boete van 400 euro moet betalen. De rechter oordeelde dat er te weinig bewijs was dat hij daadwerkelijk heeft gehoord dat er een noodbevel was. De verdachte vertelde pas later in het gebied te zijn gekomen nadat hij bij zijn vriendin was geweest.