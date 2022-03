Oproep uit Brussel: ‘Noodhulp voor visserij nodig vanwege enorme brandstofprijzen’

Vissers moeten steun krijgen vanwege de steeds hoger oplopende brandstofprijzen. Die oproep doen de Nederlandse Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Bert-Jan Ruissen (SGP) en Jan Huitema (VVD). Zij hebben de Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij vragen gesteld over de nijpende situatie.

De brandstofprijzen voor de visserij stijgen al langere tijd en zijn nu door de Russische inval in Oekraïne tot ongekende hoogte toegenomen. Voor veel vissers is vissen niet langer rendabel, zo was ook te merken op Urk. De eerste Noordzeekotters varen daar zelfs niet meer uit: het kost nu meer dan de vis kan opbrengen.

Mislopen

,,Als onze vissers noodgedwongen moeten stoppen, dan zullen ontzettend veel mensen duurzaam en gezond voedsel mislopen”, zegt Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie. Volgens hem is het nodig om het energie-efficiënte pulskor opnieuw te introduceren. ,,Bijkomend voordeel hiervan is dat de klimaatdoelstellingen zo makkelijker gehaald kunnen worden.”

De andere partijen sluiten zich daarbij aan. ,,Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. De EU moet onder andere snel de pulskor-techniek weer toelaten”, aldus Bert-Jan Ruissen namens de SGP. ,,De visserijsector heeft een grote verantwoordelijkheid in de voedselvoorziening en daarom moeten we onze vissers financieel ondersteunen. We moeten voorkomen dat Europa afhankelijk raakt van importvis uit verre werelddelen.”

Ernstige situatie

CDA’er Annie Schreijer-Pierik: ,,Voedselzekerheid is één van de prioriteiten van de EU. Zeker gezien de ernstige situatie met Oekraïne. Aan de ene kant moeten we nu stijgende brandstofprijzen tegen gaan en directe financiële steun geven, aan de andere kant moeten we puls, als energiezuinige techniek, herintroduceren en mogelijk maken zodat vissers ons van hoogwaardig voedsel kunnen blijven voorzien.”

Ook VVD-Europarlementariër Jan Huitema benadrukt het belang van voedselzekerheid: ,,De oorlog in Oekraïne laat zien hoe fragiel onze voedselvoorziening kan zijn. We moeten het ijzer smeden nu het heet is en innovaties zoals pulsvisserij die bijdragen aan onze voedselproductie toelaten.”

